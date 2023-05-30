В конце мая заканчивается постановление Кабинета министров о продлении действия действующих льготных тарифов на электричество для населения. В ближайшие дни, скорее всего, правительство объявит об установлении новых расценок на свет несмотря на войну и уменьшение реальных доходов многих украинцев.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально предложила с 1 июня установить бытовым потребителям единый тариф на электроэнергию на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.

Это означает, что больше не будет разделения стоимости в зависимости от объемов потребления, как это работает сейчас. Для тех, кто сейчас потребляет менее 250 киловатт в месяц (таких по данным Минэнерго подавляющее большинство) цена может увеличиться вдвое – с 1,44 гривны до 2,88 гривны за каждый киловатт. Для остальных бытовых потребителей цена может вырасти с 1,68 до предложенных 2,88 гривны.

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"Предвестником неизбежного повышения цен на свет стало решение регулятора от 23 мая об увеличении тарифов на распределение электрической энергии для большинства облэнерго"

Предвестником неизбежного повышения цен на свет стало решение регулятора от 23 мая об увеличении тарифов на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Ведь стоимость транспортировки электричества в дома граждан – это основа для тарифа.

В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня вырастут от семи до тридцати четырех процентов. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23 процента.

Кстати, рыночная цена электрической энергии сейчас в несколько раз выше льготной для населения и составляет – где-то 6 гривен за киловатт-час. Именно такие цены платят украинские промышленные предприятия и бизнес. В отличие от населения, для которого стоимость электричества не пересматривалась с 2017 года.

"Рыночная цена электрической энергии сейчас в несколько раз выше льготной для населения и составляет – где-то 6 гривен за киловатт-час"

Введение ценовых изменений для бытовых потребителей позволит улучшить финансовое положение государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложены спецобязательства по продаже льготных киловатт.

Регулятор допускает, что такое повышение может быть только первым этапом вывода отечественного энергетического рынка из кризиса. Как утверждают чиновники и представители энергетических компании, увеличение платежек за свет для граждан является едва ли не единственным путем подготовки нашей энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Украинцы хорошо помнят, как в осенне-зимний период рашисты массированными залпами ракет пытались уничтожить генерирующие станции и электросети. Повреждения энергетической системы, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов, нужно максимально "подлечить" за летние месяцы.

"Повреждения энергетической системы, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов, нужно максимально "подлечить" за летние месяцы"

Для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо 3,4 миллиарда долларов. На сегодня Украина уже получила 150 миллионов евро от ЕС для Фонда поддержки энергетики и двести миллионов гранта от Всемирного банка. А Министерство энергетики почти ежедневно отчитывается о полученных объемах помощи со стороны международных партнеров. Но этих ресурсов недостаточно. Энергетической отрасли нужны большие средства и желательно очень быстро.

Если правительство прислушается к предложению регулятора, то уже в июле наши граждане получат обновленные счета. Семья, проживающая, например, в небольшой квартире в новостройке, в которой все работает от электричества, будет платить вместо примерно 550 гривен где-то одну тысячу гривен.

Жители "хрущевок" с газовыми плитами и меньшим потреблением и не частым использование кондиционера или бойлера вместо трехсот гривен будут платить вдвое больше – шестьсот гривен.

"Для обедневших украинцев, доходы которых ну совсем не успевают за ростом цен на товары и услуги, это станет существенной нагрузкой на семейный бюджет"

Для обедневших украинцев, доходы которых ну совсем не успевают за ростом цен на товары и услуги, это станет существенной нагрузкой на семейный бюджет. Особенно это будет ощущаться с приходом холодов.

Правительство непременно должно увеличить бюджет на финансирование субсидий для малообеспеченных граждан и быть готовым, что количество "просителей" льгот непременно увеличится.

Украинцы должны уже сейчас начать тщательно готовиться к наступлению холодов не меньше чем наши энергетики. Летний период лучшее время, чтобы заняться энергомодернизацией своего жилья и приучаться экономить энергоресурсы. Например, не включать энергоемкие приборы в часы вечернего пика - с 19 до 22 часов, а запускать "прожорливую" бытовую технику только после 23 часов.

Анна Бредихина