Аварийные отключения происходят и в областях, где не было "прилетов".

Вследствие ракетной атаки на объекты энергетики по всей Украине есть перебои с электроснабжением. Восстановительные работы уже ведутся.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, также могут быть перебои с водой и теплом.

"Мы подтверждаем "прилеты" по энергообъектах в нескольких областях Украины, в том числе в Киеве. Именно поэтому сейчас проводятся экстренные аварийные отключения по всей стране независимо от того, был ли в этой области "прилет", ведь, напомню, у нас единая энергосистема. Возможны перепады подачи водо - и теплоснабжения в некоторых областях, поэтому просим с пониманием отнестись к этой ситуации. И ГСЧС, и электрики, и все коммунальные службы уже работают на тех объектах, где были "прилеты", - сказал Тимошенко.

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Сейчас проводятся работы по наладке системы. Он добавил, что надо потерпеть несколько часов. Также Тимошенко напомнил, что во всех областях Украины работают "пункты несокрушимости", где можно согреться и подзарядить гаджеты.

"Надеемся, что мы сможем восстановить систему электроснабжения в пределах графиков плановых отключений... Также будем налаживать систему водоснабжения", - отметил заместитель руководителя ОП.

Ракетная атака по Украине 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сейчас идет масштабная российская ракетная атака по Украине.

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, по состоянию на 11 утра известно о пролет над Украиной уже более 60 ракет. О результатах работы ПВО будет сообщено позже.

Сейчас известно о том, что на территории Беларуси снова зафиксировали взлеты сразу нескольких самолетов. Сюда относятся и истребители, среди которых один носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал". Тревога в Украине продолжается.

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