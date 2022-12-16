Маляр подчеркивает, что все попытки РФ надавить на украинцев оказываются тщетными.

Россия прибегает к массированных ракетных ударов по территории Украины, потому что надеется таким образом изменить ход войны в свою пользу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Москва хочет сделать украинцев рабами системы.

"С каждым следующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым следующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломать украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне", - написала она.

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Маляр подчеркнула, что все попытки РФ оказываются тщетными. Украинцы доказывают всему миру, что свобода и воля - это часть ДНК нашей нации. По ее мнению, именно поэтому Россия проиграла войну в тот момент, когда только начала ее.

Ракетная атака 16 декабря

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря Россия осуществила очередную масштабную ракетную атаку по Украине. Известно о взрывы в трех районах Киева. За повреждения объектов энергетической инфраструктуры в столице возникли перебои с водоснабжением.

Кроме того, оккупанты попали по трем объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Мэры Харькова и Полтавы сообщили об обесточивании городов, без света осталась и Кировоградщина.

В Запорожской области зафиксировали уже 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли два человека в еще по меньшей мере пятеро - ранены.

В Минэнерго сообщили, что в результате попаданий по энергообъектах в нескольких областях по всей Украине вводятся аварийные отключения света.

Сейчас тревога в Украине продолжается.

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