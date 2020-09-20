По его словам, когда стало понятно, что Алексея Навального отравили, Германия решила "сыграть" с Россией на обострение.

За приглашением на лечение в берлинскую клинику "Шарите" отравленного в России оппозиционного политика Алексея Навального может стоять отказ Германии от строительства газопровода "Северный поток-2".

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Такое мнение российский политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев высказал в интервью Роксане Руно в программе "Все по беспределу" на Апостроф TV.

По словам Пономарева, когда стало понятно, что Алексея Навального отравили, Германия решила "сыграть" с Россией на обострение.

"Это была явная игра на обострение со стороны немцев. Для чего-то. И мне кажется, что это "для чего" может быть только одним предлогом: они поняли, что нужно отказываться от "Северного потока-2", но надо было "сохранить лицо", – отметил Пономарев.

Пономарев заявил, что отравление Навального для Германии стало именно таким поводом.

"Навальный стал именно таким поводом - либо отказаться от "Северного потока-2", либо передоговориться с Путиным об условиях ввода его в эксплуатацию. Но я думаю, что Германия сознательно использует сейчас этот момент", – сказал Пономарев.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

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Автор: Андрей Василюк