Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов, но в целом предприятия теплоснабжения работают нормально.

В Киеве полностью возобновлена работа системы централизованного теплоснабжения. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме", – заявил он.

По словам мэра, коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов, но теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

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"Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме", – добавил Кличко.

Последствия ракетной атаки 9 марта в Киеве

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Во время атаки в Голосеевском и Святошинском районах Киева прогремели взрывы.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов в Киеве был поврежден объект энергетической инфраструктуры, часть домов осталась без отопления.

Полностью восстановить нормальную систему энергоснабжения столицы удалось только к вечеру субботы. В настоящее время отключения света киевлянам не грозят.

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