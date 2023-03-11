"Укрэнерго" отменило ограничения, позволившие в 16:45 восстановить электроснабжение всех жителей столицы.

В Киеве отменили стабилизационные отключения электрической энергии, введенные ранее сегодня в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

"Стабилизационные отключения в Киеве отменены", - говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отменила ограничения, что позволило в 16:45 восстановить электроснабжение всех жителей столицы.

Видео дня

"Из-за этого графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

Отключение света в Киеве 11 марта

Сегодня в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районах Киева были применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могли передавать энергию для всех жителей этих районов.

Накануне, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты уничтожили защитники. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: