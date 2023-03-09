По словам мэра, пока в столице не выключили водоснабжение.

В Киеве 40% потребителей остались без отопления в связи с экстренными отключениями электроэнергии, которые применили из-за массированного ракетного обстрела украинских территорий.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он уточнил, что сейчас водоснабжение столицы работает в штатном режиме.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", - сообщил мэр.

В Киеве прогремели взрывы из-за воздушной тревоги

Напомним, что в связи с задачей российскими захватчиками ракетных ударов в Киевской области работала система противовоздушной обороны, в Киеве прогремели взрывы и есть пострадавшие. В частности, в Голосеевском и Святошинском районах столицы прогремели взрывы. В Святошинском районе двух пострадавших госпитализировали. Всего в столице обратилось три человека за помощью.

Также из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице: "сейчас без света примерно 15% потребителей", - сообщил Кличко.

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