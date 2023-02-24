Если попытка избежать импорта газа окажется успешной - это будет первым подобным случаем в истории Украины.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину НАК "Нафтогаз" стремится в 2023 году избежать импорта газа благодаря внутренней добыче.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава компании Алексей Чернышев, отметив при этом, что для выполнения плана в этом году "Нафтогазу" необходимо увеличить добычу на 8%, а частным компаниям на 16%.

Как говорится в материале, если попытка избежать импорта газа окажется успешной - это будет первым подобным случаем в истории Украины.

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В "Нафтогазе" напомнили, что Международный валютный фонд подсчитал, что в 2023 году Украине придется покупать 5 млрд кубов газа, однако в в компании отметили, что это будет худший сценарий.

По словам Чернышева, с конца октября компания приобрела около половины из 2 млрд кубометров топлива, которые планировала закупить.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилась информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

3 февраля 2023 года "Газпром" изменил объем транзита газа через Украину.

7 февраля 2023 года Украина начала импорт газа через Молдову.

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