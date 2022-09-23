Из-за полномасштабной войны с Россией Украину ждет не простой отопительный сезон. Поэтому украинцев призывают активно индивидуально готовиться к предстоящей зиме.
В связи с этим Министерство развития общин и территорий дало старт коммуникационной кампании "Готовимся!" и поделилось полезными советами.
Как отмечают в ведомстве, одним из важных мероприятий подготовки является проведение бытовой термомодернизации собственниками квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят уменьшить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах.
В инфографике, которую распространяет Минрегион, рекомендуется уменьшить потери тепла жилого дома. Для этого нужно провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить их вместе с дверью.
Также отмечается, что важно выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
Кроме того, следует подготовить батареи отопления к эксплуатации – отодвинуть от них мебель, убрать шторы, задерживающие тепло. Зато можно наклеить сзади теплоотражающий экран из фольги.
Энергосберегающие мероприятия следует провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла целого многоквартирного дома, отмечают в министерстве.
Отопительный сезон в Украине
С приближением морозов становится все понятнее - этой зимой в домах украинцев может быть очень холодно. УНИАН выяснил, как уже сейчас можно утеплить свои дома и во сколько это обойдется.
Ранее, как писал УНИАН, Центр стратегических коммуникаций подготовил алгоритм действий в случае обесточивания городов, сел и городков, и как подготовиться к вероятному "блэкауту".