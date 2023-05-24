Средняя цена дров твердолистных пород на сегодняшний день составляет 1300 гривень за м/куб.

Лесники призывают украинцев, живущих в частном секторе, заранее позаботиться о запасе дров и подготовиться к отопительному сезону.

Как говорится в сюжете ТСН, эту зиму с отключениями тепла и блекаутами лучше всего пережили жители частного сектора, которые отапливали дома дровами. Какой будет следующая зима – предсказать сложно, однако украинцев просят не медлить и подготовиться заранее.

Специалисты рекомендуют закупать твердые сорта древесины, которая больше подходит для сжигания в печах, котлах и каминах: дуб, ясень, клен, акацию. При желании сэкономить, дрова можно купить не колотые, так их стоимость будет на треть дешевле. Как говорится в сюжете, дрова лучше покупать летом, так как они должны успеть высохнуть до наступления сезона дождей.

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"Средняя цена дров твердолистных пород на сегодняшний день составляет 1300 гривень за м/куб. Какой будет цена осенью никто не знает, спрогнозировать крайне ложно", - заявил главный инженер филиала "Лебединское лесное хозяйство" Иван Шпакович, отметив при этом, что заказ можно оформить дистанционно через сайт "ДроваЄ". Как правило на выполнение заказа уходит 2-3 дня.

По подсчетам лесников за эту весну реализовали уже треть прошлогоднего объема, поэтому специалисты советуют не затягивать с подготовкой к зиме, пока нет ажиотажа.

Подготовка к отопительному сезону

18 апреля 2023 года в Минэнергетики назвали условие для прохождения Украиной следующей зимой.

22 апреля 2023 г. эксперт сделал неутешительный прогноз на отопительный сезон 2023. Александр Харченко считает, что россияне снова попытаются уничтожить энергосистему Украины. Украина улучшит физическую защиту к новому отопительному сезону, но восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием не успеет.

19 мая 2023 года Кабмин утвердил план подготовки к следующей зиме и создал штаб для его реализации.

23 мая 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина до начала зимы должна отказаться от импорта газа и накопить 14 млрд куб. м. в хранилищах. Также премьер поручил увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС, обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения.

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