Украинцам сообщили сроки применения мер ограничения.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что плановые отключения света по графикам, возможно, вернутся.

"В случае превышения областями доведенных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности. Сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно", - сообщили в "Укрэнерго".

Обновлено. Позже в "Укрэнерго" сообщили, что, график отключения света будет действовать уже 1 июня с 18:00 до 23:00 по всей Украине для промышленных и бытовых потребителей.

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Отмечается, что причина применения мер ограничения - последствия массированных ударов РФ и плановые ремонты.

"Весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой следующего отопительного сезона", - объяснили в "Укрэнерго".

Акцентируется, что вывод на плановое обслуживание атомных блоков - необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить:

"Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность".

Отключения света в Украине - что говорят в Кабмине

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль, заявил, что последние несколько дней плановые отключения света не применяются благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Он предупреждал: если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений.

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