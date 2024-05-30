Последние несколько дней плановые отключения электроэнергии для потребителей не применяются, однако они могут возобновиться при условии дефицита. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
"Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", – подчеркнул глава правительства.
По словам Шмыгаля, если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора еще долго будут давать о себе знать.
"Ежедневно мы интенсивно работаем над восстановлением объектов там, где это возможно. А также над перестройкой энергосистемы, чтобы сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага", – добавил премьер.
Ситуация в энергосистеме Украины
Начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак отметил, что в течение лета ожидаются дефициты в энергосистеме, их пик может прийтись на июль, ведь летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.
Член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что в результате ракетных атак со стороны российских оккупационных войск в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей. Это около 40% от имеющихся в системе.