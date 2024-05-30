Благодаря солнечной генерации и выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения света не применяются.

Последние несколько дней плановые отключения электроэнергии для потребителей не применяются, однако они могут возобновиться при условии дефицита. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", – подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора еще долго будут давать о себе знать.

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"Ежедневно мы интенсивно работаем над восстановлением объектов там, где это возможно. А также над перестройкой энергосистемы, чтобы сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага", – добавил премьер.

Ситуация в энергосистеме Украины

Начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак отметил, что в течение лета ожидаются дефициты в энергосистеме, их пик может прийтись на июль, ведь летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.

Член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал, что в результате ракетных атак со стороны российских оккупационных войск в Украине было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей. Это около 40% от имеющихся в системе.

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