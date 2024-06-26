Такие планы ранее озвучил президент, энергетики говорят, что это реально.

Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневревой генерации электроэнергии до конца года. Несколько десятков МВт из них уже готовы, заявил в комментарии "Суспільному" заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, реализация объявленных президентом планов вполне возможна, и соответствующая программа работ уже реализуется.

"На сегодня есть установленные уже соответствующие объекты в отдельных областях. Наш прогноз до 1 ГВт установления мощности - он реалистичный, подтвержденный четкими конкретными проектами", - сказал Колесник.

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Чиновник утверждает, что часть из этих объектов уже находится на стадии присоединения к энергосистеме, часть - на стадии строительства. Заместитель министра говорит, что такие объекты будут фактически в каждой области, то есть программа реализуется комплексно.

"Мы можем сказать, что несколько десятков МВт на сегодня уже есть, они установлены, несколько сотен МВт в стадии подключения, с установлением с четкими датами. Поэтому в совокупном количестве мы видим, что до 1 ГВт точно будем иметь установленную распределительную генерацию", - сказал он.

Украина срочно строит газовую маневровую электрогенерацию

Как писал УНИАН, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена построить до конца текущего года объекты газовой маневревой генерации общей мощностью до 1 гигаватта. Еще четыре гигаватта планируют построить в ближайшие годы.

Вместе с тем общие потери украинских мощностей электрогенерации в результате российских ударов составляют ориентировочно 9 гигаватт. Таким образом обойтись без веерных отключений в ближайшие месяцы, а возможно и годы, не получится.

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