Президент Украины объявил о планах построить в этом году 1ГВт генерации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить 1 ГВт газовой маневренной генерации уже в этом году. Он указал, что в ближайшие годы в планах построить еще 4 ГВт.

По его словам, высокоэффективная, децентрализованная, маневренная газовая генерация "решит вопрос дефицита энергии сегодня, а завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую "зеленую" энергетику".

"Именно в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году. Снова подчеркиваю: нужно говорить не только о перспективах, нужно преодолевать проблемы сегодня. Сегодня идет война. И еще 4 ГВт – в течение следующих ближайших лет", – заявил Зеленский на конференции по возобновлению Украины в Берлине.

Видео дня

Глава украинского государства призвал партнеров инвестировать в Украину, открыть рынки и предпринять другие меры для создания нового энергетического фундамента, десятков тысяч рабочих мест, что обеспечит ощутимый экономический рост.

В свою очередь бывшая советница главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявила, что реализовать план Зеленского по газовой генерации "в реальности невозможно", и международные партнеры Украины об этом знают.

"Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять – в самых лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили", – объяснила она.

Кроме того, она считает, что построить 4 ГВт также нереально, потому что на мировом рынке нет столько производителей оборудования.

"И нецелесообразно. Все, что можно сделать, – построить фундаменты. Вместо настоящих проектов децентрализованной генерации, состоящих из микса технологий: батареи, ветер, газ, биомасса", – подытожила Зеркаль.

Удары РФ по энергосистеме Украины - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки российских ракет и дронов, уничтожено уже 9 ГВт мощностей, тогда как пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

Он также призвал начать энергетическое восстановление Украины уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: