Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей.

По состоянию на четверг, на 7 декабря, из-за боевых действий и технических причин в Украине обесточены 408 населенных пунктов. Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматриваются, сообщили в Минэнерго.

В Донецкой области остаются без электроэнергии 114 населенных пунктов, 134,9 тысячи точек учета. На Днепропетровщине по техническим причинам обесточивались почти 3 тысячи абонентов. Наутро все абоненты подключены.

В Запорожской областииз-за боевых действий без напряжения остается 63 населенных пункта (около 26 тысяч потребителей), а в Сумской – в результате обстрелов обесточены 54 населенных пункта (2,3 тысячи точек учета).

Видео дня

Что касается Харьковской области, то из-за боевых действий обесточены 16,3 тысячи абонентов, заживлено 1,5 тысячи клиентов. Происходит осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов в трех общинах региона.

В Херсонской области остаются без напряжения 45 населенных пунктов (более 26 тысяч точек учета), в Черниговской – 19 населенных пунктов (1,6 тысячи точек учета).

Генераторы для украинцев

Ранее УНИАН писал, что украинцам посоветовали покупать генераторы, чтобы избежать длительных отключений света осенью и зимой. С таким призывом выступил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. Он пообещал, что система противовоздушной обороны Украины и Минэнерго приложат все возможные усилия для того, чтобы украинцам генераторы не понадобились.

Вас также могут заинтересовать новости: