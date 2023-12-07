Владимир Кудрицкий отметил, что необходимо принять решения для привлечения импорта из Европы

В энергосистеме возникают проблемы, когда снижается температура. Украинской генерации сложно покрывать потребность имеющимся составом.

"Что касается нашей генерации, то, как видим, время от времени, когда температура падает, то украинской генерации трудно имеющимся составом покрывать генерацию", - рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

В "Укрэнерго" считают, что ситуацию исправит вывод из ремонта всех энергоблоков в течение декабря. Кроме того, в компании призывали принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы.

Видео дня

По словам Кудрицкого, ближе к Новому году зачастую потребление электроэнергии падает.

"Обычно в первые дни января потребление не очень высокое... Поэтому в принципе у нас впереди еще потенциально может быть одна-две напряженных недели, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление в системе будет спадать", - подытожил он.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 7 декабря 2023

Из-за боевых действий и технических причин в Украине обесточены 408 населенных пунктов. Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматривались.

При этом в Укрэнерго отметили, что 7 декабря в энергосистеме образовался дефицит. Чтобы поддержать баланс Украина с 11:00 до 19:00 привлекала аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.

Вас также могут заинтересовать новости: