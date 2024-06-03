Катарина Матернова отметила, что Украина уже потеряла генерации более чем на 9 ГВт.

Российская Федерация продолжает уничтожать энергосистему Украины. С учетом последних ракетных атак оккупанты уничтожили более 9 ГВт украинской генерации.

"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в Facebook.

По ее словам, в ходе встречи послов ЕС с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, министра юстиции Дениса Малюска и заместителя министра Александра Соболева обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

Видео дня

Удар РФ по Украине 1 июня - главные новости

Российские оккупанты атаковали энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

2 июня по указанию "Укрэнерго" ДТЭК вводит экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за тяжелой ситуации в энергосистеме после обстрелов России.

Вас также могут заинтересовать новости: