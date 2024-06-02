Экстренные отключения применяются по указанию "Укрэнерго".

В воскресенье, 2 июня, по указанию "Укрэнерго" ДТЭК вводит экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба компании.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме", – говорится в сообщении.

В то же время гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко в Facebook заявил, что экстренные отключения ввели по всей стране, графики не действуют.

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Обновлено в 10:45

В "Укрэнерго" уточнили, что на протяжении всех суток для бытовых и промышленных потребителей будут действовать аварийные отключения света по всей Украине, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

Ситуация в энергосистеме

Стоит отметить, что НЭК "Укрэнерго" сообщало, что в воскресенье, 2 июня, отключения электроэнергии будут применять по графикам – с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00. В эти часы установлены лимиты потребления, в случае превышения которых будут применять отключение света.

Ранее УНИАН сообщал, что после небольшого перерыва плановые отключения света по графикам вернутся. График отключения света начал действовать уже 1 июня с 18:00 до 23:00 по всей Украине для промышленных и бытовых потребителей.

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