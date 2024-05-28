Летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.

В течение лета ожидаются дефициты в энергосистеме, их пик может прийтись на июль. Об этом рассказал начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак во время презентации исследования аналитического центра DiXi Group, пишет "Радио Свобода".

По словам Грабчака, конкретные оценки состояния энергосистемы на этот сезон оператор не публикует, учитывая военное время, хотя передает Министерству энергетики. В то же время он предположил, что летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.

"Сейчас мы, пожалуй, уже прошли тот минимум потребления, который можем иметь у себя в системе в весенне-летний период. Далее с развитием высоких температур потребление будет только расти – оно бы росло, если бы мы не были вынуждены его ограничивать", – сказал аналитик

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Он пояснил, что в летний сезон падают способности гидрогенерации, которая является основным источником гибкости энергосистемы и доступных резервов мощности. Это также увеличит дефицит электроэнергии.

По словам эксперта, эти факторы увеличивают роль атомной энергетики, но летом АЭС обычно останавливают энергоблоки для планового ремонта. Кроме того, тепловые электроцентрали также не работают в летний период, потому что многие из них, по словам Грабчака, не могут работать без тепловой нагрузки, или же должны останавливать работу для подготовки к зиме.

"Что мы ожидаем таким образом? Что, пожалуй, самым тяжелым месяцем пока считается июль – это когда уже нет достаточно воды (для гидрогенерации – ред.), и хорошо, если будет по средним многолетним показателям, но уже много ремонтов и еще не успели восстановить достаточно оборудования тепловых станций, которое было повреждено последними атаками", – отметил Грабчак.

В то же время он выразил надежду, что повышение так называемых прайск-кэпов – предельных цен на рынке электроэнергии –- поощрит импорт электроэнергии из-за рубежа.

"Это позволит повысить привлекательность нашего внутреннего рынка с точки зрения цены для тех игроков на рынке, кто покупает электроэнергию в Европе и заводит ее в Украину. Не секрет, что не всегда все доступное сечение загружено по максимуму сугубо потому, что электроэнергию не так выгодно покупать в Европе и перепродавать здесь", – сказал он.

Дефицит электроэнергии – последние новости

Даже если энергетикам удастся устранить последствия последних российских обстрелов, украинцам придется еще два года жить с дефицитом электроэнергии, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По данным Reuters, Украина ведет переговоры с Европейским Союзом о максимизации импорта электроэнергии, пытаясь компенсировать генерирующие мощности, уничтоженные российскими атаками.

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