Могут вернуться графики, по которым Украина жила в июле этого года, говорит Геннадий Рябцев.

Если зима в Украине будет теплой, отключения электроэнергии могут быть только в пиковые часы. Но если температура будет опускаться ниже нулевой отметки, без света придется сидеть до 12 часов.

Таким прогнозом поделился в интервью "Украинскому радио" главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Говоря о дефиците генерации электроэнергии в Украине, он отметил, что зимой, по мнению экспертов, он может составлять от 4 до 5 ГВт.

По словам эксперта, речь идет о примерно трети или четверти тех объемов генерации, которые необходимы Украине в отопительный сезон. Соответственно, примерно столько же очередей отключения электроэнергии будут применять. Но это будет происходить, если будет минусовая температура.

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"Если зима будет теплой и среднесуточная температура не будет падать ниже нуля, то отключения если и будут, то только в пиковые часы. При температуре ниже нуля отключения будут длиться от 8 до 12 часов в сутки", – прогнозирует Рябцев.

Эксперт пояснил, что могут вернуться графики, по которым Украина жила в июле этого года. Однако ситуация будет зависеть от массированности ударов со стороны РФ в зимний период.

"Если они будут, то возможны периоды до недели после каждого из таких обстрелов, чтобы энергетики смогли устранить повреждения. Тогда к 8-12 часам добавятся еще аварийные отключения. Это достаточно реалистичный прогноз. Не стоит пугать людей чем-то апокалиптическим, потому что власть, как центральная, так и местная, сделала достаточно, чтобы уменьшить эти риски, которые сейчас существуют относительно прерывания энергоснабжения", – резюмировал Геннадий Рябцев.

Какой будет зима в Украине: прогнозы

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина сможет пройти грядущую зиму без отключений, если удастся избежать новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры – как восстановленных после российских атак, так и до сих пор неповрежденных.

В то же время директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александр Харченко считает, что отключения могут вернутся даже если не будет российских ударов по украинской энергосистеме. При лучшем сценарии свет будут выключать с середины января.

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