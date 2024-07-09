Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации.

Ситуация в энергетике должна улучшиться в 20-х числах июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными", – отметил глава Кабмина.

Также он добавил, что правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулирующих граждан и бизнес к энергетической устойчивости:

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кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн на 10 лет – для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии.

льготные кредиты для малого и среднего бизнеса – до 150 млн грн, на срок до 10 лет, под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации;

кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до 5 млн грн – за счет этих средств совладельцы жилья установят солнечные станции и тепловые насосы, а затем государство в рамках программы компенсирует им 70% затрат на проект;

кредиты для крупного бизнеса на 5-7 лет под 14-16% годовых, под залог оборудования.

Шмыгаль добавил, что указанные механизмы должны заработать в полную силу не позднее 25 июля.

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