Режимные измерения проведут позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

НЭК "Укрэнерго" отменила измерения фактического уровня потребления в каждой области, которые должны были проводиться с 9 по 24 июля и предусматривали один день без отключений света.

"Причина отмены - значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В ответ на многочисленные обращения облэнерго, "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении замеров в конкретном регионе.

Видео дня

Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда будет позволять ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

Также сообщается, что завтра, 9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины.

"По прогнозу, с 05:00 до 14:00 - облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 - 4 очереди графиков отключений, в другие часы - 3 очереди", - сообщили в компании.

Отключение света в Украине - последние новости

Энергетические эксперты посоветовали украинцам подготовиться к следующей зиме в Украине из-за возможной неопределенности. Пройти она может с большими отключениями света, чем на сегодня, возможны даже кризисные сценарии.

В Украине с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

Вас также могут заинтересовать новости: