Окончательные причины инцидента пока неизвестны.

Из-за рассинхронизации энергетической системы Украины 30 мая почти два миллиона потребителей остались без света.

Как сообщают в Министерстве энергетики Украины, около 13:00 у оператора системы передачи электроэнергии произошла чрезвычайная ситуация, произошла рассинхронизация энергосистемы. Вследствие этого произошли аварийные отключения и временное обесточивание абонентов.

Без света одновременно остались почти два миллиона абонентов в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Видео дня

Отмечается, что это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей с февраля. Однако сегодня это произошло не из-за массированных обстрелов или попадания в энергетическую инфраструктуру. "Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались", - добавляют в Минэнергетики.

Отключение света в Украине: что известно

Днем в ДТЭК сообщили, что по всей стране произошли отключения электроэнергии из-за падения частоты в энергосистеме. В "Укрэнерго" отметили, что речь идет о технических причинах, а не дифиците мощности.

Молдавские СМИ сообщили, что из-за проблем в Украине перебои с электроснабжением начались и в их стране.

В Госэнергонадзоре сообщили, что рассматриваются различные варианты инцидента - в частности, и кибератаки или диверсии.

Вас также могут заинтересовать новости: