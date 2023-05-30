Молдавские энергетики говорят, что причина отключений находится в Винницкой области.

В Молдове начались перебои с электроснабжением. Вероятная причина – сбои в работе украинской энергосистемы. Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Сначала из-за системной аварии на предприятии "Днестрэнерго" без электричества остались несколько населенных пунктов на территории непризнанного Приднестровья. Перебои со светом начались и в Кишиневе, из-за чего была нарушена в том числе работа электротранспорта.

В Министерстве энергетики страны заявили, что утром произошло аварийное отключение части потребителей из-за неких работ на линии высокого напряжения Исакча—Вулканешты. Но позже выяснилось, что по неизвестным причинам отключилась высоковольтная линия Бельцы — Днестровская ТЭЦ.

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"Линию сразу же переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны", – пишет издание.

Позже в Минэнерго Молдовы заявили, что причина отключения линии находилась в Винницкой области Украины. Что это за причина – не уточняется.

Сбои в украинской энергосистеме 30 мая – что известно

Днем 30 мая в Киеве внезапно начались аварийные отключения потребителей электроэнергии. Отключения наблюдались сразу в нескольких районах столицы без явной причины. Хотя известно, что во время ночной атаки "Шахедов" два беспилотника сбить не удалось, пока не ясно, есть ли у этого связь с отключениями.

Чуть позже отключения начались сразу во множестве регионов Украины. Как пояснили в "Укрэнерго", свет отключается из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Непосредственной причиной этого является снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины. А вот что привело к снижению частоты, энергетики пока еще выясняют.

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