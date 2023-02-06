Сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно.

Сейчас генерация в Украине выросла, но с понижением температуры растет и потребление электроэнергии.

Поскольку следующая неделя, по прогнозам, будет холодной, отключения в столице могут стать более продолжительными, сообщил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но и из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно. Кроме того, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или к коллегам из ОСР", – сообщил он.

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По словам Коваленко, на вторник, 7 февраля, "Укрэнерго" предоставил следующие ограничения: Киев – 1147 МВт в день и 768 МВт ночью, Днепр – 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь. Днем ранее "Укрэнерго" устанавливал ограничения в Киеве в среднем 1152 МВт, в Днепропетровской области – 1422 МВт на время с 6:00 до 24:00.

Ситуация с электроснабжением в Киеве и по Украине

В результате 13 ракетных и 15 дроновых атак России на энергосистему Украины повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы.

6 февраля в ДТЭК предупредили, что в ближайшее время ситуация с электроэнергией в Киеве и других регионах может ухудшиться из-за роста потребления на фоне похолодания.

В Одессе и Одесском районе произошла авария на одном из объектов НЭК "Укрэнерго", который неоднократно попадал под ракетные удары и атаки дронов-камикадзе. В результате инцидента продолжаются аварийные отключения. По состоянию на вечер 6 февраля более 359 000 абонентов в Одессе и Одесском районе остаются без света. Часть ремонтных работ планируют завершить до конца недели, чтобы выйти на доаварийные графики отключений, в соответствии с которыми свет дают на три часа и выключают на шесть.

В то же время ожидается, что в ближайшее время ситуация с электроснабжением в стране станет лучше, поскольку поставки электроэнергии из ЕС значительно вырастут.

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