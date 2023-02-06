С ухудшением погодных условий растет риск возникновения аварий.

В ближайшее время ситуация с электроэнергией в Киеве и других регионах может ухудшиться. Это связано с тем, что из-за ухудшения погодных условий нагрузка на энергосистему возрастет.

Как сообщили в прес-службе ДТЭК, в ближайшие дни в Украину могут вернуться морозы. Обычно подобные погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, вследствие чего увеличивается риск возникновения аварий.

В связи с этим украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию и внимательно следить за обновлениями.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

Днем в понедельник, 6 февраля, в "Укрэнерго" сообщили, что в Украине растет потребление электроэнергии. В двух областях и в столице вводятся аварийные отключения.

При этом в Одессе и Одесском районе ситуация с энергоснабжением, которое 4 февраля было нарушено из-за аварии на одном из объектов НЭК "Укрэнерго", улучшится в конце следующей недели. Авария произошла из-за того, что ранее этот объект неоднократно попадал под ракетные удары и атаки дронов-камикадзе.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что в ближайшее время поставки электроэнергии потребителям будут увеличены в результате того, что Европейский союз согласился поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии.

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