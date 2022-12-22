В городе до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома, говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка електропитания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Поэтому, отметил он, до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

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"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим вопреки всему. Верим в нашу Победу", - подчеркнул Попко.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

19 декабря Киев подвергся нескольким волнам атак иранскими дронами "Shahed". Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Вследствие атаки в энергосистеме возник значительный дефицит мощности.

20 декабря генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в столице пока не следует рассчитывать на возвращение к графикам поставок электроэнергии. 21 декабря Коваленко отметил, что улучшение ситуации с энергоснабжением в Киеве пока нет, она сегодня самая сложная в стране.

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