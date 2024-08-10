Отмечается, что на одной из подстанций в Запорожской области после обстрела обнаружены обломки дрона.

В Украине 10 августа отключения света не планировались, но часть украинцев все же осталась без электроснабжения. Причинами отсутствия электричества стали как обстрелы, так и погодные условия.

В Telegram-канале Минэнерго отмечается, что в Днепропетровской области из-за технологических нарушений без света остались 335 потребителей.

В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточено 2,5 тысячи абонентов в 15 населенных пунктах. Энергетики заживили 3,6 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах, но без напряжения остаются 139 населенных пунктов — всего 80,2 тысячи абонентов.

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При этом в Запорожской области в результате боевых действий остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте. Отмечается, что на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона, что и стало причиной обесточивания.

В Киевской области из-за непогоды обесточены 450 абонентов в двух населенных пунктах, а в Кировоградской области - 326 потребителей в двух населенных пунктах.

В Николаевской области в результате технологических нарушений без света 561 абонент в пяти населенных пунктах.

В Сумской области в результате боевых действий без электроснабжения остается 80 населенных пунктов — 6,6 тысячи потребителей, а в Харьковской - 40,9 тысячи абонентов.

Что касается Херсонской области, то тут после российского удара в Херсоне обесточено 110 потребителей, но в целом света нет более чем в 12 тысячах потребителей. В области после ночных обстрелов в общей сложности в области без света более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области из-за боевых действий без электроснабжения 1,4 тысячи абонентов.

Ситуация в энергетике - главные новости

30 июля впервые с начала прошлого месяца в Украине не применялись графики стабилизационных отключений. Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

К тому же правительство приняло постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.

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