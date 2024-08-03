Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться.

НЭК "Укрэнерго" уже почти неделю не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что ресурса в системе хватает на все нужды. Также диспетчерский центр не планирует отключений в эти выходные. Однако при условии повышения температуры ситуация может ухудшиться. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго", – говорится в заявлении.

По его словам, сейчас идет подготовка к отопительному сезону. В частности, Украина активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии осенью и зимой. Нарабатываются варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками.

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Ситуация в энергосистеме

30 июля, впервые за месяц, не ввели применение графиков стабилизационных отключений украинских потребителей от электроэнергии. Причиной является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

Нацбанк ухудшил оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте. Причина – в течение второго квартала 2024 года риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры реализовался.

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