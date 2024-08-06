Государство ввело пакет программ и мер для ускорения развития децентрализованной генерации.

Правительство приняло постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической устойчивости", – сказал глава правительства.

Он отметил, что сейчас нет плановых отключений электроэнергии для потребителей, но, несмотря на это, ситуация остается непростой. По словам Шмыгаля, чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации.

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"Это кредиты бизнесу и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок. Продолжаем эту работу в постоянном режиме", – сказал премьер.

Отключение света в Украине

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что при условии повышения температуры отключения света могут возобновиться. По его словам, жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться.

Национальный банк в июльском инфляционном отчете ухудшил оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте. В результате предположения о дефиците электроэнергии существенно ухудшены на 2024-2026 годы: более 7% в 2024 году (предыдущая оценка - 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка – 4%) и около 5% в 2026 году (не ожидалось дефицита).

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