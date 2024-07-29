Причиной является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

Во вторник, 30 июля, не прогнозируется применение графиков стабилизационных отключений украинских потребителей от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной является снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

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Ситуация в украинской энергосистеме – что известно

17 июля 2024 года "Энергоатом" после планового ремонта подключил энергоблок-тысячник к украинской энергосети.

24 июля после планового ремонта, который был завершен раньше срока, к энергосистеме был подключен один из атомных блоков. Министр энергетики Герман Галущенко тогда сообщил, что подключение двух атомных энергоблоков к украинской энергосистеме позволили украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом.

26 июля председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета. А в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации.

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