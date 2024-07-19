Нарушителей могут оштрафовать, если они не исправят ситуацию.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины осуществляет проверки применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже состоялись проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора.

В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, которые не относятся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

По данным инспекции, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Так, в Житомирской области работниками облэнерго создавались препятствия работе инспекторов в виде недопуска к диспетчерским пунктам некоторых структурных подразделений ОСР.

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В Днепропетровской области увеличены в несколько раз сроки применения ГПО и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Запитка некоторых потребителей может происходить позже установленного срока, поэтому обесточивание продолжаются более 7 часов. В то же время в городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГПО.

Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, на других потребителей приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии, сообщили в Госэнергонадзоре.

Что касается Житомирской области, то инспекцией зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК "Укрэнерго" о введении ГПО. На подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей в графиках. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения началось диспетчером после прибытия инспектора. В оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности. В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами.

"Выявленные факты приводили к увеличению социальной напряженности и количества обращений и жалоб граждан. По результатам проверок предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы", – говорится в сообщении.

Начиная с 22 июля Госэнергонадзор начинает проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Ситуация в энергосистеме

В населенных пунктах, находящихся в 20-километровой зоне возле границы с РФ и Республикой Беларусь, не будут выключать свет. Кроме этого, ограничения не будут вводить на территориях, расположенных вблизи линии фронта.

НАЭК "Энергоатом" во исполнение задания Министерства энергетики подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. На объекте проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

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