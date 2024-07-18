Речь идет о 20-километровой зоне возле границы с РФ и Республикой Беларусь.

В населенных пунктах, находящихся в 20-километровой зоне возле границы с РФ и Республикой Беларусь, не будут выключать свет. Кроме этого, ограничения не будут вводить на территориях, расположенных вблизи линии фронта. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", – заявил глава правительства.

По его словам, состояние энергетики является определяющим фактором жизни отдельных областей и Украины в целом. Российские атаки и аномальная жара привели к постоянному дефициту мощностей, поэтому в "Укрэнерго" вынуждены вводить ограничения. Впрочем, в Кабмине работают над улучшением алгоритма, задачей которого будет равномерная очередность и продолжительность отключений света.

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По словам премьер-министра, в правительстве формируют перечень критически важных объектов, которым будет гарантировано приоритетное электроснабжение. Среди них, в частности, будут объекты водоснабжения и больницы. "По результатам коммуникации с ОВА конкретизируем этот список", – отметил Денис Шмыгаль.

Отключение света в Украине – последние новости

Ранее директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что уже в середине августа можно ожидать ощутимого сокращения продолжительности отключений света. Эксперт считает, что осенью отключений может не быть вообще: впрочем, условием для этого является целостность энергетических объектов.

В свою очередь, Денис Шмыгаль недавно заявил, что ситуация в энергосистеме страны может улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца.

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