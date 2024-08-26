В нескольких районах фиксируют перебои со светом и водоснабжением.

В Украине продолжается массированная ракетная атака российских оккупационных войск. КГВА сообщает о работе ПВО в столице, в городе слышали серию взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что в нескольких районах фиксируют перебои с энергоснабжением. По его словам, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.

Кроме того, наблюдаются проблемы с водоснабжением на правом берегу столицы. Они связаны с перебоями света.

Видео дня

Киевводоканал отмечает, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.

Как отмечают в КГГА, в связи с ситуацией поезда метро курсируют по "красной" линии от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная", пока "Арсенальная" и "Крещатик" работают только как укрытие.

Также изменения коснулись в "зеленой" линии. Было изменено движение:

от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая";

от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станция "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия из-за существенного увеличения людей.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды", крылатые ракеты с Ту-95МС и "Калибры" с моря.

Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Об этом сообщает официальный канал ДТЭК.

Известно, что в Винницкой области, Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы. Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах в Днепре, Запорожье и Хмельницком.

Вас также могут заинтересовать новости: