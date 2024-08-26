Накануне Укрэнерго дал распоряжение ввести экстренные отключения света.

В Киеве возобновят работу "Пункты несокрушимости", сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты несокрушимости по городу Киеву. Энергетики работают чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на Сергея Попко.

В июле 2024 года на фоне проблем со светом, все "Пункты несокрушимости на Киевщине" перевели в рабочий режим. По словам главы ОВА, в то время начали работать 225 пунктов, еще почти 400 готовились к открытию. "Пункты несокрушимости" разворачивают территориальные общины, подразделения ГСЧС, "Укрзализныця" и представители бизнеса.

Видео дня

Актуальный перечень рабочих "Пунктов несокрушимости" можно найти в приложении ДІЯ. По словам Дениса Шмыгаля, в 2023 году по всей стране была развернута сеть из 13-ти тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Ситуация в энергетическом секторе Украины

Из-за очередного массированного удара России, Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Кроме того, из-за проблем со светом, в некоторых регионах Украины начались проблемы с водоснабжением.

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