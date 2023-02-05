Свет будут выключать, чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования, отметили в ДТЭК.

В воскресенье, 5 февраля, в Киеве и Киевской области частично вводятся стабилизационные отключения электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК. "По команде "Укрэнерго", будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы", - говорится в сообщении.

В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

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В компании отметили, что это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Из-за аварии также временно нет света в Фастовском и Васильковском районах.

Ситуация в энергетике Украины - что сегодня стоит знать

Россияне уже не раз били по объектам украинской энергосистемы, из-за этого возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Позже ситуация в энергосистеме Украины улучшилась.

4 февраля Министерство энергетики сообщило, что в нашем государстве в вечерний пик дефицит электроэнергии составит 12% от потребности. Позже гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко написал, что 5 февраля в Киеве и Днепре могут быть отключения электроэнергии только с 16:00 до 20:00.

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