Несмотря на похолодание, Киев остается в пределах плановых графиков. Также выросли объемы генерации на тепловых электростанциях.

В воскресенье, 5 февраля, в Киеве и Днепре могут быть отключение электрической энергии с 16:00 до 20:00. В остальное время в энергетики надеются обойтись без отключений.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко. Он отметил, что несмотря на похолодание, Киев остается в пределах плановых графиков.

Коваленко сообщил, что дополнительно увеличились объемы генерации на тепловых электростанциях.

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"На завтра "Укрэнерго" дало ограничение лишь с 16:00 до 20:00 в таких объемах: Киев - 1233 МВт на день, Днепр - на уровне 1494 МВт в день. В остальное время, надеемся, будем без отключений", - сообщил Коваленко.

Ситуация в энергетике - что известно

Как известно, с октября месяца украинская энергетика пережила с десяток российских ракетных ударов и атак дронами-камикадзе. Из-за повреждений и разрушений критической инфраструктуры в Украине пришлось вводить графики отключений света. Самая сложная ситуация чаще всего наблюдается в Одесской, Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Значительные проблемы есть и в других регионах.

Как сообщили в Министерстве энергетики, 4 февраля дефицит электроэнергии в Украине в вечерний пик составит 12% от потребности, спрос снизился из-за выходных.

Утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате аварии часть района и областного центра остались без электроснабжения.

В "Укрэнерго" сообщили, что энергетики попытаются перезапитать сети Одессы через районы, которые не пострадали в результате сегодняшней аварии. В компании также рассказали, что оборудование подстанции, на которой произошла авария, восстанавливали после российских атак, но его физический ресурс подошел к своему концу: оно сломалось, и это спровоцировало пожар.

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