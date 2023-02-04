Самая сложная ситуация с обесточиваниями в трех областях, отметили в Министерстве энергетики.

Дефицит электроэнергии в Украине в вечерний пик составит 12% от потребности, спрос снизился из-за выходных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в субботу, 4 февраля. "...ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, из-за снижения спроса на электрическую энергию в выходной день, а также включения после ремонтов блоков тепловой генерации ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит до 12% от потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита генерирующей мощности и сетевых ограничений наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Одесской и Черновицкой областях.

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Ограничение потребления электроэнергии осуществляется ГП "НЭК "Укрэнерго" путем доведения до всех операторов систем распределения (ОСР) лимитов потребления, которые действуют в течение суток. Каждый ОСР в пределах доказанного лимита в своей области составляет графики почасовых отключений и информирует об этом потребителей. В случае превышения лимита применяются аварийные отключения электроэнергии.

Электроснабжение Украины - новости, которые стоит знать сегодня

Враги уже не раз били по объектам нашей энергетической системы, из-за этого возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

14 января россияне совершили очередную атаку на украинские энергетические объекты, "прилеты" были в Винницкой, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Запорожской областях.

Как сообщал УНИАН, утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. Вследствие аварии часть района и областного центра остались без электроснабжения.

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