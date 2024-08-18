Отключения электричества для населения не применялись с 29 июля.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине в понедельник, 19 августа, будут применять с 17:00 до 21:00. Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Там уточнили, что одну очередь почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа будут применять вечером, с 17:00 до 21:00. В другие часы ограничений не прогнозируют.

"Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - отмечается в сообщении. Видео дня

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

На днях заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что отключения света могут вскоре вернуться. По ее словам, начиная с выходных прогнозируется значительное повышение температуры и рост потребления электроэнергии.

При этом, как сказала Гринчук, сейчас энергетики проводят ремонтную кампанию на все энергообъектах, и вскоре планируется ввести в работу дополнительные мощности генерации.

Также УНИАН сообщал, что синоптик Наталья Диденко призвала готовиться к обесточиванию. Она предупредила, что уже на выходных температура будет повышаться до +30 и выше, поэтому "начинаем понемногу готовиться к отключениям тока".

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