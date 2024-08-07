На состояние энергосистемы сегодня существенно могут повлиять только масштабные российские удары по энергетике. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время пресс-конференции.
"Пройдем ли мы без обстрелов, которые нанесут существенное влияние на систему - точно да. Могут ли эти обстрелы нанести существенное влияние - это трудно предвидеть. Единственное, что сегодня может повлиять на состояние - это масштабность ударов именно по энергетике. И не сам факт удара, а влияние этого удара непосредственно на энергосистему", - сказал он.
Министр подчеркнул, что потенциальные обстрелы и вред от них предсказать очень сложно.
"Те эксперты, которые говорят, что худшее позади - они врут. Те, кто говорит, что нас ожидает апокалипсис - и они врут. Потому что не знают не те и не те. Потому что спрогнозировать последствия ударов не может никто", - заявил Галущенко.
Он также поделился результатами недавнего опроса по подготовке украинцев к зиме. По его словам, 67% украинцев готовятся к сложной зиме, но лишь 1% опрошенных планирует поехать за границу, чтобы пережить зиму не в Украине.
"Это говорит, что все верят в энергетиков и наше ПВО", - подчеркнул министр.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
В следующие три месяца, если не будет влияния внешнего фактора, в Украине не будет отключаться свет вообще или будут минимальные по срокам отключения, рассказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ключевым вопросом для успешного прохождения зимнего периода является усиление противовоздушной обороны.