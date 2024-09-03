Это первый случай за почти два года, когда импорт топлива из России был больше, чем из Америки.

Европа импортировала больше газа из России, чем из США, во втором квартале 2024 года, восстановив статус-кво, который существовал до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Euractiv.

Издание напоминает, что когда-то Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу. При этом когда Кремль прекратил поставки газа из-за вторжения в Украину, Норвегия заняла первое место, а за ней шли США, которые увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ), "чтобы выручить ЕС".

"Во втором квартале 2024 года ЕС импортировал 12,8 млрд кубометров природного газа из России, что было больше, чем общий импорт из Америки (12,2 млрд кубометров). Это первый случай за почти два года, когда импорт из России был больше, чем из Америки", - рассказал Бен МакВильямс, сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе. Видео дня

Эксперт говорит, что "сдвиг в значительной степени вызван уменьшением импорта американского СПГ за последние несколько месяцев. Так, сочетание заполненных газовых хранилищ - объекты ЕС заполнены в среднем на 92,4% - и низкого спроса летом привело к "более низким спотовым закупкам американского газа".

"Такие страны, как Австрия, Венгрия и Словакия, связаны с поставками российского газа долгосрочными негибкими контрактами. Подобного уровня запутанности нет с американскими поставщиками СПГ, то есть спрос играет большую роль", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что две трети импортируемого российского газа проходит через украинский транзит и "Турецкий поток", транспортируя газ непосредственно к потребителям в странах ЕС. Последняя треть из 12,8 млрд кубометров транспортируется в виде охлажденного сжиженного газа преимущественно в порты Испании, Бельгии и Франции.

"Импорт российского газа равен поддержке российской военной экономики и ее войны против Украины. Мы должны продолжать настаивать на полном запрете поставок российского газа на рынки ЕС и максимально ограничить его рынки в других странах мира", - говорит Вилле Ниинисте, финский депутат Европарламента.

Экспорт российского газа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в июне неожиданно вырос экспорт российского газа в Европу. Газпром поставил европейским потребителям около 15,5 млрд куб. м.

В то же время Европа уже не первый год не является основным покупателем "голубого топлива" у России из-за войны в Украине.

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