Вражеские ракеты были запущены из района Каспийского моря и из акватории Черного моря.

Российские оккупационные войска сегодня нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Как говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ, около 13:00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 осуществлено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущены пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре)", - говорится в сообщении.

Видео дня

В сообщении отмечается, что противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований – "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

"По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушный бой продолжается. Враг продолжает атаковать самолетами тактической авиации. Выпущены еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО!", - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на сейчас уничтожены 25 из 38 ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Ракетный удар 14 января

С 14:00 по всей территории Украины была объявлено воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой российских войск. Около 17:00 начались отбои тревоги в областях.

В компании ДТЭК сообщили, что россияне обстреляли две тепловые электростанции компании ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных в реализации "зернового соглашения".

Вас также могут заинтересовать новости: