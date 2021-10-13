Школьные каникулы затянутся, а коммунальные учреждения вовсе могут на время закрыть, прогнозирует Попенко

Украинских школьников в этом году могут ожидать затянувшиеся каникулы из-за повышения цены на газ.

Такой прогноз озвучил в комментарии UBR глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его данным, в ряде регионов уже рассматривают вариант продления каникул на несколько недель для экономии на отоплении.

"По моей информации, во многих областях и городах планируется введение осенних каникул не на одну неделю, а две, и даже три недели. Зимние каникулы будут не пару недель, а месяц и более", - рассказал эксперт.

Другим вариантом "экономии" он назвал временное закрытие части коммунальных учреждений.

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"Также отправят почти все учебные заведения в локдаун, по этой же причине", - говорит Попенко. И добавляет: часть областей вовсе могут закрыть на карантин, введя там "красную" зону карантина. Накануне так сделали в Херсонской области. Эксперт допускает, что по подобному сценарию могут пойти еще в нескольких регионах.

Ситуация с газом в регионах

12 октября ряд областей провели заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС, на которых обсуждали трудности с запуском отопительного сезона. На Львовщине отметили, что львиная доля бюджетных учреждений, которые используют природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоров на поставку природного газа.

В Хмельницкой области ситуацию с поставками газа назвали критической, поскольку "почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным рост его стоимости".

В то же время на Закарпатье отметили, что подписанный Кабмином, "Нафтогазом" и ОП Меморандум о цене на газ "не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения".

Тарифы на газ в Украине

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Автор: Юрий Годован