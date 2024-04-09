Россияне наносят повторные атаки по восстановленным объектам энергетики.

Ситуация с энергоснабжением в Харькове и области очень сложная. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Там существенные повреждения высоковольтных сетей, и постоянные атаки, которые повторяются. Уже есть случаи, когда восстановили и снова "прилетело". Для того, чтобы восстановить более-менее комфортный график поставки электроэнергии, нужно пять-шесть недель. Но в ситуации, когда атаки повторяются реально ежедневно, очень трудно предсказать, что будет дальше", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

Однако, по его словам, есть и "хорошая новость".

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"Хорошая новость в том, что хуже не станет. Тот минимум электроэнергии, который поставляется в Харьков сейчас, поставляется по настолько распределенным маршрутам и по настолько нестандартной схеме, что я почти уверен, что снизить этот объем московитам не удастся", – резюмировал Харченко.

Ситуация с энергоснабжением на Харьковщине

Российские оккупационные войска ежедневно атакуют Харьков и область управляемыми авиабомбами, дронами и другим вооружением. Издание The Economist пишет, что РФ хочет превратить город в "серую зону", непригодную для жизни.

В результате российских атак в Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура, рассказал мэр города Игорь Терехов. По его словам, быстро восстановить все мощности после обстрелов РФ не получится.

Городской голова подчеркнул, что в Харькове, несмотря на обстрелы и перебои с электричеством, остаются более миллиона жителей. Ситуация с энергоснабжением в городе очень тяжелая. Электричество подается только по часам по строгому графику, рассказал Терехов.

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