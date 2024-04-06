В Харькове, несмотря на обстрелы и перебои с электричеством, остаются более миллиона жителей.
Об этом в интервью BILD рассказал городской председатель Игорь Терехов. Примечательно, что до войны в городе жило более 1,4 млн человек, а вместе с пригородами, о целых 2.
Издание отметило, что в последнее время оккупанты постоянно атакуют город, из-за чего электричество там подают по часам. Но вопреки всему этому в городе остается жить примерно миллион людей, сказал мэр города Игорь Терехов.
"По городу наносят авиаудары..., но мы не видим, чтобы город покидало много людей. Они очень внимательно следят за ситуацией, и проблемы, которые нам нужно преодолевать, становятся все сложнее. Но пока люди остаются здесь", - сказал Терехов.
Он напомнил, что 22 марта российские оккупанты разрушили все городские энергоустановки, трансформатор. "У нас вообще не было электричества. Также разрушена ТЭЦ, снабжающая Харьков электроэнергией. У нас было полное отключение электроэнергии, но нам удалось восстановить снабжение. Однако не в такой степени, как до 22 марта", - пояснил он ситуацию.
"Ситуация очень тяжелая. Электричество подается только по часам по строгому графику. Здесь речь идет о геноциде народа Украины... Харьков есть и всегда будет украинским городом! Харькову срочно нужна защита от ракет и беспилотников. Армии нужно оружие, чтобы защищать Украину, защищать Харьков. Нам нужна современная противовоздушная оборона, чтобы предотвращать потери среди мирного населения", - рассказал Терехов.
Удары по Харькову
Российские оккупанты в ночь на 6 апреля снова атаковали Харьков. Как сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, в результате ночных ударов погибли 6 человек и еще 10 получили ранения.