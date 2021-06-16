Дневное ограничение составит 2655,99 грн за МВ-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила увеличение максимального ограничения цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в дневные часы с 2048,23 до 2656 грн за МВт-ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сегодня.

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«Мы сейчас не устанавливаем цену, а даем рыночные сигналы, это ограничение для рынка. В то же время, мы будем осуществлять мониторинг, поскольку рынок высококонцентрированный. Если мы увидим ценовые сговоры, манипуляции или злоупотребления, сможем оперативно принять решение по этому вопросу. Но в целом, повышение ценовой планки – это абсолютно рыночные меры, направленные на либерализацию рынка», - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, принятие сегодняшнего решения означает, что в часы минимальной нагрузки (00:00-07:00 и 23:00-24:00) ограничение будет оставаться на том же уровне, что и сегодня – 1243,71 за МВт-ч, а в часы максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00), то есть дневной прайс-кэп, - 2655,99 грн за МВ-ч.

При этом, член НКРЭКУ Ольга Бабий сказала, что решение является рыночным и «Оператор рынка» будет обязан сообщать регулятору о ценообразовании, что точно покажет, если ли сговор на рынке электричества.

Нацкомиссия предварительно одобрила указанный проект постановления, далее документ будет вынесен на обсуждение перед окончательным утверждением.

По данным «Оператора рынка», на сегодняшний момент максимальная цена электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины составляет 2048,23 грн за МВт-ч (без НДС), а минимальная цена – 1228,94 грн за МВт-ч (без НДС).

Ограничения для участников рынка электроэнергии

В конце мая НКРЭКУ заявила, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

По информации Нацкомиссии, средняя цена электроэнергии с начала мая 2021 на рынке «на сутки вперед» для базовой нагрузки составляла менее 1000 грн за МВт-ч, а 23 мая достигла отметки 409,82 грн за МВт-ч.

По результатам оперативного мониторинга выявлено, что подачу низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики.

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Автор: Анна Бредихина