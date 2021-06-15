Изменения в правила розничного рынка электроэнергии, утвержденные в мае 2021 г. постановлением НКРЭКУ №805, усложняют клиентам смену поставщика электроэнергии, а на поставщиков накладывают несвойственные функции контроля за сферой распределения электроэнергии.

Об этом заявил Василий Гончарук, руководитель проекта Электроэнергия компании "ЙЕ Энергия".

В частности, изменениями расширен перечень документов, которые клиент должен собрать и подать поставщику вместе с заявлением на присоединение, а именно в него добавлен документ, подтверждающий право собственности или пользования объектом, и паспорт точки распределения (составляющая Договора на распределение). Если переподключение потребителя на нового поставщика технически возможно, то к перечню документов добавляется также счет от действующего поставщика за последний расчетный период, уточняет эксперт.

По его словам, сбор этих документов увеличивает сроки смены поставщика до двух месяцев и добавляет новых затрат. Преимущество получают действующие поставщики (нередко это бывшие облэнерго), что нарушает главные принципы либеральной модели энергорынка – равные права и возможности всех участников, легкая и быстрая возможность смены поставщика для клиентов.

"Почему поставщика обязывают выполнять несвойственные ему функции контроля за технической стороной поставки ресурса вместо операторов распределения (облэнерго – прим.)? Функция поставщика – финансовые взаимоотношения купли-продажи электроэнергии с клиентом", – напоминает Василий Гончарук.

Он также добавил, что хотя ОСР должны были заключить договора со всеми клиентами, однако в бумажном виде этих договоров у малого и среднего бизнеса чаще всего нет.

"Считается, что клиент принял условия и присоединился к публичному договору в тот момент, когда сделал оплату за услугу распределения. Как итог – сроки перехода клиента к новому поставщику увеличиваются. В тех случаях, когда у клиента нет на руках уже подготовленных документов, переход может занять два месяца", – утверждает эксперт.

По мнению эксперта, эти документы необходимо исключить из перечня подаваемых поставщику, поскольку они создают ненужную бюрократию и увеличивают сроки перехода клиента к новому поставщику.

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Автор: Иван Бойко