Такое мнение во время заседания регулятора высказал первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятое 23 сентября 2020 года, приведет к созданию монополиста в секторе поставок природного газа населению в лице ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украина". Такое мнение во время заседания регулятора высказал первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Сегодня, 23 сентября 2020 года НКРЭКУ приняла постановление НКРЭКУ "Об утверждении Изменений к некоторым постановлений НКРЭКУ" (внесение изменений в Кодекс газотранспортной системы, Правил поставки природного газа и Типового договора поставки природного газа поставщиком "последней надежды").

Ассоциация и раньше выражала несогласие относительно проекта этого документа. "Мы отмечали, что предложенный НКРЭКУ автоматический процесс перехода потребителя от действующего поставщика к поставщику" последней надежды "не соответствует требованиям Закона Украины "О рынке природного газа". В частности статья 15 закона предусматривает, что перед переходом любого потребителя к ПОН, последний должен выразить свое намерение заключить договор и определенным образом его подтвердить (предоставить оферту), как это было до сих пор в форме заявления-присоединения", - отметил Евгений.

В Ассоциации подчеркнули, что принятие данного постановления предоставит ГК "Нафтогаз Украины", дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с другими поставщиками и повлияет на конкурентную способность других поставщиков по сравнению ней, поскольку статус поставщика "последней надежды" не является единственным направлением деятельности ГК "Нафтогаз Украины". Основным направлением деятельности этой компании является поставка природного газа, в котором он конкурирует с другими аналогичными поставщиками. "Автоматический" переход потребителя к ГК "Нафтогаз Украины", как к поставщику" последней надежды "в значительной мере упрощает процесс заключения с данной компанией основного договора поставки после истечения срока поставки"последней надежды".

"Принятые сегодня изменения оказывают группе "Нафтогаз" еще больше конкурентных преимуществ и это может изменить весы конкурентных условий на рынке поставки природного газа", - отметил он.

"Кроме того, мы считаем, что введение ограничения поставки ПОН в 60 суток в течение года является нарушением закона "О рынке природного газа", а именно части 2 статьи 15, которая не предусматривает такого ограничения. В законе указано, что ПОН поставляет не более 60 суток в течение определенного периода, но без ограничения по календарному году", - добавил представитель Ассоциации.

Напомним, что 22 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым определил ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком последней надежды, сроком на три года, в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.

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Автор: УНИАН