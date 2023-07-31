Это единственный действенный для россиян способ попытаться склонить Украину к капитуляции.

Российские военные продолжат террористически атаки на объекты украинской энергосистемы в осенне-зимний период. Это единственный действенный для них способ попытаться склонить Украину к капитуляции, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Однозначно они на зиму будут готовить мощные удары. И малое использование ракет сейчас при выполнении налётов говорит о том, что они готовятся к осенне-зимнему противостоянию. У них другого механизма нет, чтобы как-то склонить украинское общество к капитуляции, кроме как удары по инфраструктуре – железнодорожной, автомобильной и энергетической", - сказал он.

Учитывая это, считает Свитан, Украине необходимо переводить экономику на военные рельсы и назначить на высокие должности военных, которые могут быть в том числе министрами в Кабмине или вообще его возглавить.

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"Уже понятно, что до конца года мы войну не закончим, нам ещё год воевать. Нам надо экономики переводить на мобилизационные рельсы. Россия переводит на военные рельсы, она уже перевела, они запустили чуть ли не 24 на 7 производство военной техники на всех оборонных заводах. Нам надо переводить на мобилизационные рельсы. В этом разбираются только военные, гражданские не разберутся", - сказал он.

Удары по украинской энергетике

После атаки Крымского моста в начале октября 2022 года российские военные начали массированно обстреливать объекты украинской энергосистемы. Их в течение отопительного сезона 2022-2023 годов было более 20. Как утверждают в Кабинете министров, вследствие атак была повреждена значительная часть энергосистемы, потому Украина вынуждена была ввести плановые и аварийные отключения электроэнергии.

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