Сейчас восстановлено 90% поврежденных трансформаторов, а к зиме их станет больше, чем было.

В Украине уже восстановили 56 трансформаторных подстанций, разрушенных российскими обстрелами, еще 7 должны возобновить до начала отопительного сезона. Как сообщает Укринформ, об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, к зиме все регионы будут иметь систему, способную полностью покрыть сеть потребления электроэнергии, что позволит избежать отключений потребителей.

"На этом мы останавливаться не собираемся. Ведь мы понимаем, что будут атаки. Соответственно еще 20 единиц трансформаторного оборудования должно быть установлено до конца года как запас прочности", - добавил Кудрицкий.

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Он отметил, что угроза обстрелов со стороны агрессора и недостаточные объемы электрогенерации будут главными рисками этой зимой. Именно поэтому энергетики планируют задействовать все доступные энергоблоки, в том числе и те, что из-за устаревания не использовали в последние годы.

Кудрицкий предупредил, что оккупанты, вероятно, попытаются снова атаковать распределительные подстанции "Шахедами", а электростанции – ракетами. Следовательно, на подстанциях уже обустраивают специальную защиту против дронов-камикадзе. А вот для защиты машинных залов на электростанциях нужны особые технические решения. Подробностей он не привел.

Ситуация в энергетике сейчас

В последнее время ряд экспертов высказывали мнение, что грядущая зима будет сложной из-за того, что энергетическая система до сих пор не восстановилась после обстрелов прошлой зимой. Кроме того, существует угроза новых обстрелов. В частности такое мнение высказывал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

После таких прогнозов с публичным заявлением пришлось выступить лично министру энергетики Герману Галущенко. Он заверил, что сейчас украинская энергосистема является более защищенной, чем прошлой зимой, потому что сейчас ВСУ имеют больше систем ПВО. Также он напомнил, что эксперты так же прогнозировали веерные отключения на лето, чего не произошло.

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